Congresso vai apurar falhas do FBI e CIA nos atentados ao WTC Depois de nove meses de inquérito preliminar, o Congresso dos Estados Unidos inicia amanhã uma investigação para tentar responder à pergunta que milhões de americanos passaram a fazer nas últimas semanas, depois que o Federal Bureau of Investigation (FBI, polícia federal) e a Agência Central de Inteligência (CIA, serviço de espionagem) admitiram que sabiam mais do que reconheceram inicialmente sobre a conspiração terrorista que resultou no mais mortífero ataque já desfechado contra o país, no dia 11 de setembro do ano passado: poderiam os serviços de segurança ter evitado os atentados e preservados as 3 mil pessoas que morreram no World Trade Center, no Pentágono e na queda, no interior da Pensilvânia, de um dos aviões seqüestrados? O público terá que esperar pelos habituais vazamentos de informações à imprensa para saber o que os altos funcionários da administração, do FBI e da CIA, disseram aos membros das comissões de inteligência da Câmara e do Senado. Os encontros serão secretos. A tensão que cerca as audiências aumentou no fim de semana com a publicação de uma reportagem pela revista Newsweek, segundo a qual a CIA monitorou os movimentos de dois dos dezenove seqüestrados de 11 de setembro, mas deixou de alertar o FBI e o serviço de imigração. Ambos morreram no avião que se chocou contra o Pentágono. "Algumas perguntas difíceis terão que ser respondidas", afirmou no domingo a senadora democrata eleita pela Califórnia, Diane Feinstein. Ela disse que não se surpreenderá se as audiências produzirem novas informações sobre pistas e indícios que não foram explorados. O senador Robert Graham, democrata da Flórida que preside a Comissão de Inteligência do Senado, afirmou que, além de permitir o exame das falhas de comunicação, articulação e análise dos órgãos de segurança, as audiências aprofundarão a discussão sobre o tipo de instituição policial exigida pela guerra ao terrorismo para proteger a frente doméstica contra novos ataques. Embora mais de dois terços dos americanos afirmem que a administração deveria ter sido mais transparente a respeito dos indícios que tinha sobre a possibilidade de um ataque, é cedo ainda para avaliar o impacto político da investigação. A vice-líder da minoria democrata na Câmara, Nancy Pelosi, disse que seu partido está ciente de que está lidando com uma situação extremamente delicada, que envolve as famílias e os amigos de três mil pessoas mortas nos atentados. A alta popularidade do presidente George W. Bush e o fervor patriótico que os ataques despertaram nos americanos não recomendam a exploração política das falhas do FBI e da CIA com o objetivo de desgastar a Casa Branca. Ainda assim, a administração não é invulnerável. Nos dias seguintes aos ataques, a Casa Branca disse que não tinha como imaginar que seqüestradores poderiam usar aviões comerciais como bombas em atentados terroristas ou que a Al Qaeda, a organização de Osama bin Laden, tinha uma base nos EUA. As informações que vieram à tona nas últimas duas semanas já foram suficientes para mostrar que a administração, ou pelo menos uma parte dela, sabia bem mais. Talvez por essa razão existe, mesmo entre republicanos, apoio suficiente para um inquérito que não poupe o secretário da Justiça, John Ashcroft, um ex-senador oriundo da ultradireita religiosa, e o diretor do FBI, Robert Mueller, que assumiu seu posto uma semana antes dos ataques. Sabe-se hoje que ambos sonegaram durante meses várias informações importantes a Bush e a seus assessores sobre o que sabiam antes de 11 de setembro. Ashcroft e Mueller foram convocados para prestar depoimento nas audiências públicas que a Comissão de Inteligência do Senado realizará nesta quinta-feira sobre um caso específico: a falta de interesse da hierarquia do FBI, em Washington, em aprofundar investigações que a delegacia regional da agência, em Minneapolis, propôs, em agosto do ano passado, depois de levantar informações sobre Zacarias Moussaoui. Um franco-marroquino que estava irregularmente nos EUA, Moussaoui foi preso dias depois dos ataques e acusado de ser o "vigésimo seqüestrador". Emprego ameaçado A principal testemunha das audiências públicas no Senado será Coleen Rowley, uma agente do FBI em Minneapolis que assumiu o considerável risco de expor a falha de seus superiores. Duas semanas atrás, ela escreveu um memorando de 13 páginas a Mueller, com cópia para dois congressistas, no qual criticou diretamente a conduta do diretor do FBI e de altos quadros da polícia federal norte-americana, em Washington. Antes de enviar o memorando, Rowley deixou claro seu temor de ser punida invocando formalmente as garantias previstas numa lei federal que protege funcionários que ousam desafiar a cultura burocrática e denunciar irregularidades nas agências em que trabalham. Perguntado, no domingo, durante um programa de televisão, se o emprego de Rowley no FBI está ameaçado, Ashcroft foi inicialmente evasivo. Senadores indicaram hoje que pretendem obter do secretário da Justiça e de Mueller uma resposta mais clara, sob juramento, de que ela não será punida por ter apontado o dedo contra seus superiores.