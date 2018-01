Congresso vai pedir remoção de Pou O presidente do Banco Central Argentino, Pedro Pou, poderá colocar um "ex" na frente de seu título a partir da semana que vem: o presidente do Senado, Mario Losada, anunciou que uma comissão de Senadores e Deputados encaminhará nos próximos dias o pedido da remoção de Pou ao presidente Fernando De la Rúa. Não existem precedentes para uma crise tão grave no BC argentino: esta é a primeira vez na história do país em que esta comissão é convocada. Pou está sendo acusado de ignorar propositadamente envios ilícitos de dinheiro para o exterior. Investigações surgidas através de deputados do Parlamento argentino em conjunto com o Senado norte-americano, indicam que o BC teria ocultado informação sobre a lavagem de dinheiro em uma operação entre o desaparecido Banco República, da Argentina; o Federal Bank das Bahamas e o Citibank de Nova Iorque. Calcula-se que a lavagem de dinheiro dessa operação tenha chegado a US$ 9 bilhões entre 1992 e 1999. É o caso de lavagem mais grave de toda a história argentina.