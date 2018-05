Conheça a abadia de Westminster, palco do casamento real

LONDRES - No centro de Londres, a abadia de Westminster, onde o príncipe William se casará com Kate Middleton, abriga túmulos de personalidades e valiosas obras de arte. O sacristão decano da igreja, Martin Castledine, conta que membros da família real britânica visitam a abadia com frequência e que, nos últimos anos, o edifício abrigou eventos marcantes, como a visita do papa Bento 16, em setembro de 2010.

O sacristão diz que o último casamento celebrado na igreja, entre o duque de York Sarah Ferguson, ocorreu em 1986. Antes, em 1947, a rainha Elizabeth também se casou na abadia.

Na próxima sexta-feira a abadia voltará ao centro das atenções mundo afora. Espera-se que até 1 bilhão de pessoas assistam ao casamento real pela televisão ou pela internet.

