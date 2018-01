Conheça a Festa da Ashura, sagrada para os xiitas A Festa da Ashura, na qual foram mortas centenas de pessoas hoje, é uma das mais sagradas para os muçulmanos xiitas e lembra o martírio do Imã Hussein, neto do profeta Maomé no século 7º na luta pela liderança do mundo islâmico. Centenas de milhares de xiitas de todo o mundo tradicionalmente se reúnem na mesquita do Imã Hussein, em Kerbala, e em outros locais sagrados no Iraque. Os peregrinos se autoflagelam com correntes e se cortam com espadas em pesar pela morte de Hussein, enquanto outros fazem representações da batalha na qual ele foi morto. A batalha de 680 d.C. no deserto que cerca Kerbala foi um momento definitivo na divisão entre as seitas muçulmanas xiita e sunita. O pai de Hussein, Imã Ali, havia sido morto 20 anos antes e a liderança da comunidade islâmica tinha sido tomada pela dinastia sunita Ummayad, de Damasco.