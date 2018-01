Conheça a nova verdinha de US$ 20. Ela não é verdinha A Secretaria do Tesouro e o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, apresentaram hoje o novo modelo da nota de US$ 20, desenvolvido para dificultar as falsificações. ?A saúde da moeda de um país é essencial para a saúde de sua economia. E para a saúde do dólar é essencial que a falsificação seja dificultada?, disse o presidente do Fed, Alan Greenspan. A decisão de mudar o desenho ? e até a cor ? das notas de dólar foi anunciada no ano passado e começa com a de US$ 20, a mais falsificada; depois será a vez das notas de US$ 50 e US$ 100. A nota traz uma nova imagem de Andrew Jackson, o sétimo presidente norte-americano; e, em vez do verde tradicional, que deu origem à expressão inglesa greenback ? e, no Brasil, a gíria verdinha - terá uma mistura de um verde pálido com pêssego e azul.