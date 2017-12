Conheça os ativistas antinucleares já premiados com o Nobel da Paz

O grupo Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN) foi premiado com o Nobel da Paz nesta sexta-feira, 6. O trabalho de advertir sobre as consequências humanitárias causadas pelo uso de armas nucleares e o esforço em conseguir um acordo que proíba o uso dessas armas foi destacado.

Mas não é a primeira vez que o comitê do Nobel premia ativistas a favor do desarmamento nuclear. Confira abaixo uma lista de outras ocasiões em que isso ocorreu.

2005

A Agência Internacional de Energia Atômica e o seu então diretor, Mohamed El Baradei, do Egito, foram premiados "por seus esforços em evitar o uso da energia atômica para fins nucleares".

1995

Joseph Rotblat, do Reino Unido, e o movimento Pugwash, receberam o Nobel "por sua determinação em diminuir o espaço que as armas nucleares possuem na política internacional e, a longo prazo, a eliminação dessas armas".

1985

A Associação Internacional de Médicos para a Prevenção da Guerra Nuclear ganhou o prêmio por sensibilizar as pessoas sobre as consequências de uma possível guerra nuclear.

1982

Alva Myrdal, da Suécia, e Alfonso García Robles, do México, foram destacados pelo papel que ambos tiveram nas negociações com a Organização das Nações Unidas sobre o desarmamento nuclear.

1975

Andrei Sajarov , da então União Soviética, recebeu o prêmio por se opor ao abuso de poder e por advertir sobre as consequências de uma corrida armamentista.

1974

O ex-premiê japonés Eisaku Sato foi laureado por proibir o uso de armas nucleares em seu país.

1962

Linus Carl Pauling , dos Estados Unidos, teve sua sua campanha contra os testes nucleares reconhecida.

1959

Philip Noel-Baker, do Reino Unido, foi premiado por seu trabalho em evitar uma provável guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. / AFP