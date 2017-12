Conheça os tipos de mísseis do arsenal iraniano O Irã produz mísseis pesados de quatro tipos. Na última quinta-feira, 2, pela primeira vez, a República Islâmica testou seus projéteis em disparos simultâneos, embora com cargas não explosivas. Desde 2003, os testes somam cerca de 100 lançamentos. Confira o alcance de cada um dos mísseis iranianos. X-55: Míssil de cruzeiro, subsônico, semelhante a um pequeno avião, capaz de voar baixo, procurando seu alvo a 2.500 km da plataforma de lançamento - que pode ser navio, carreta ou lancha. Leva de 400 a 650 kg de explosivos. A Guarda Revolucionária teria um pequeno lote em condições de uso. Shahab-3: Míssil de médio alcance, de um só estágio, armado com ogiva explosiva, química ou nuclear de 750 kg. Tem alcance de 1.200 a 2.000 km. Guiado por GPS e satélite. É a arma estratégica mais disponível. Shahab-4: Míssil de duplo estágio, projetado em parceria pelo Irã e Coréia do Norte. Transporta carga de ataque de 900 a 1.000 kg. Tem alcance de 2.000 a 3.500 km. Sistema de navegação inercial combinado com GPS. Shahab-5: Míssil de longo raio de ação de 2 ou 3 estágios, ogiva de 1.100 kg e ação efetiva em um círculo de 6 mil km (2 estágios) até 10 mil km (3 estágios). Pode atingir alvos em qualquer ponto do Oriente Médio, Ásia, parte da Europa e dos Estados Unidos