Conseguem deter trem desgovernado Um ferroviário conseguiu saltar a bordo de um trem de carga que se movimentava em alta velocidade sem o condutor, que aparentemente sofreu um ataque cardíaco, e conseguiu detê-lo. A ação ocorreu no momento em que o trem havia reduzido a velocidade. A corrida do trem e o salto do ferroviário a bordo foram transmitidos ao vivo pela CNN. O trem com 47 vagões estaria transportando "substâncias perigosas".