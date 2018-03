Conselheira de Segurança de Bush vai ao Oriente Médio Condoleezza Rice, a conselheira de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, manterá durante o fim de semana intensos diálogos com autoridades israelenses e palestinas. Rice reforçará os diálogos mantidos diariamente pelo diplomata John S. Wolf - enviado especial dos EUA ao Oriente Médio - com funcionários israelenses e palestinos. Busca-se um acordo que permita o recuo das forças de segurança de Israel presentes na Faixa de Gaza e em Belém, na Cisjordânia. A viagem de Rice ocorreu poucos dias depois de uma visita do secretário de Estado Colin Powell ao Oriente Médio. Rice tem planos de jantar amanhã com o primeiro-ministro da ANP, Mahmoud Abbas, na cidade cisjordaniana de Jericó. No dia seguinte, ela deverá reunir-se com o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, e outros funcionários do governo israelense.