Conselheiro de Obama contra o terror pressiona a Líbia O principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no combate ao terrorismo, encorajou nesta quarta-feira o governo da Líbia a rapidamente melhorar sua capacidade de garantir a segurança e a justiça no país do Norte da África, no momento em que cresce a pressão sobre a Casa Branca a respeito do ataque ao Consulado norte-americano em Benghazi, no mês passado, que deixou quatro norte-americanos mortos. O conselheiro John Brennan "encorajou os funcionários líbios a se moverem rapidamente para avançar a capacidade do governo líbio nos setores da justiça e segurança".