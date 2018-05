Conselheiro de Obama prevê aprovar corte de impostos O conselheiro da Casa Branca David Axelrod estimou hoje que o acordo sobre corte de impostos do presidente Barack Obama com os republicanos deve ser aprovado pelo Congresso no final do ano. Uma votação no Senado está prevista para segunda-feira e que poderá evitar um aumento, em primeiro de janeiro de 2011, de impostos de renda para quase todos os americanos. O pacote enfrenta mais resistência na Câmara, onde os democratas votaram para não permitir a aprovação sem mudanças no alívio tributário para os ricos.