Conselheiro de Segurança de Obama renuncia

Donilon, de 58 anos, tem sido um importante conselheiro para política externa de Obama, mas havia expectativas de que deixasse o cargo neste ano e Rice já era vista como a provável candidata para sucedê-lo. A escolha de Rice deve irritar os republicanos no Congresso, que acusam o governo de inconsistências e de encobrir os ataques em Benghazi.

Rice, que é próxima de Obama, tem sido alvo de críticas da parte dos republicanos após as investigações sobre o ataque à embaixada norte-americana em Benghazi. Baseando-se em dados de inteligência, Rice disse em entrevistas concedidas à televisão que os ataques teriam provavelmente sido espontâneos, o que se provou incorreto posteriormente.

O novo cargo de Rice não exige aprovação do Senado. Um funcionário da Casa Branca confirmou as mudanças na manhã desta quarta-feira, antes do anúncio do presidente, que deve ser feito durante a tarde. O funcionário falou em condição de anonimato.

Obama também vai nomear Samantha Power, uma especialista em direitos humanos e ex-conselheira da Casa Branca para substituir Rice. Ela ganhou o prêmio Pulitzer de não-ficção por seu livro "A Retórica Americana em Questão" ("A Problem From Hell: America and the Age of Genocide"), que examina a política externa norte-americana em relação ao genocídio no século 20. Power se formou na Universidade de Yale e na escola de Direito de Harvard.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A fonte da Casa Branca disse que Donilon deve permanecer no cargo até o início de julho, depois de Obama concluir suas viagens para a Europa e a África, assim como a reunião no final de semana com o presidente chinês Xi Jinping, na Califórnia. Fonte: Associated Press.