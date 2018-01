Conselheiro sudanês condena afirmação de líder da Al-Qaeda O primeiro conselheiro da presidência sudanesa, Mini Minawi, condenou as declarações do "número 2" da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, nas quais ele chamou os muçulmanos a lançarem uma guerra santa caso soldados da ONU sejam enviados a Darfur, região do Sudão onde a luta entre grupos rebeldes e milícias apoiadas pelo governo islâmico deixou mais de 200 mil pessoas mortas e 2 milhões desabrigadas. Durante coletiva de imprensa, Minawi, que também é líder do Movimento de Libertação do Sudão, que firmou um tratado de paz com o governo de Cartum, capital do país, afirmou que "o problema de Darfur é político e humanitário". "A região oeste do país não pode ser de novo um cenário de morte e destruição", afirmou Minawi, rebatendo as afirmações do líder da Al-Qaeda.