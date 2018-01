Conselheiros culturais de Bush renunciam por saque a museu Dois conselheiros culturais do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, renunciaram a seus cargos numa comissão da Casa Branca, em protesto pelos saques contra o Museu Arqueológico de Bagdá. O presidente da Comissão para a Propriedade Cultural da Casa Branca, Michael Sullivan, entregou sua renúncia devido à "previsível destruição" do Museu Nacional de Antigüidades do Iraque. Sullivan escreveu em uma carta enviada a Bush que os soldados americanos demonstraram "extraordinárias precisão e eficácia na proteção dos poços de petróleo iraquianos", mas mostraram-se "totalmente impotentes quando precisaram proteger a herança cultural do povo iraquiano". A Comissão para a Propriedade Cultural da Casa Branca é um órgão consultivo, encarregado de harmonizar as normas americanas sobre importações com as restrições impostas por outros países com relação à exportação de bens culturais. Além de Sullivan, também renunciou à comissão Gary Vikam, atual diretor do Museu Walters, de Baltimore. "Exércitos marcharam sobre a Mesopotânia durante milênios e Bagdá já foi saqueada em outras ocasiões, mas nunca numa proporção como a atual", manifestou Vikam. Em Paris, o diretor geral da Unesco, Koichiro Matsuura, anunciou hoje a criação de um fundo especial para o patrimônio histórico iraquiano. De acordo com ele, a Itália foi o primeiro país a contribuir, doando US$ 400.000. "A atual situação no Iraque é muito confusa, mas temos algumas certezas, como a incidência de saques aos museus de Bagdá e Mosul, o incêndio na Biblioteca Nacional, além dos danos sofridos por um alto número de sítios arqueológicos", explicou o diretor da Unesco. Veja o especial :