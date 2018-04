Conselho admite indício de fraude em eleição no Irã

Segundo um porta-voz do Conselho dos Guardiães, as possíveis irregularidades tiveram alcance bem inferior ao denunciado pelos três candidatos derrotados na eleição, na qual o presidente Mahmoud Ahmadinejad se reelegeu em primeiro turno. "Os dados fornecidos pelos candidatos, segundo os quais as urnas teriam sido infladas em 80 a 170 cidades, não estão corretos", disse Abbas-Ali Kadkhodaei, porta-voz da entidade. "Houve incidentes em apenas 50" dos mais de 360 distritos eleitorais do país, prosseguiu Kadkhodaei, citado pela mídia estatal iraniana.

De acordo com ele, as urnas em questão serão recontadas se os candidatos assim pedirem. Kadkhodaei observou que, no Irã, é comum o índice de comparecimento ser superior a 100% dos eleitores registrados porque as pessoas não são impedidas de votar fora de seus domicílios eleitorais. Segundo o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, Ahmadinejad obteve 24,5 milhões de votos, bem acima dos 50% necessários para se reeleger em primeiro turno.

Tensão

Hoje o dia amanheceu tranquilo em Teerã, apesar da tensão em razão dos confrontos ocorridos no sábado durante protestos de oposicionistas descontentes com o resultado oficial do pleito. De acordo com a rádio estatal iraniana, 457 pessoas foram detidas durante os choques entre manifestantes e forças de segurança no sábado. As informações são da Dow Jones.