Conselho confirma em nota oficial captura de Saddam O Conselho Governante do Iraque confirmou em nota oficial que Saddam Hussein foi capturado com vida em Tikrit, sua cidade natal. Ele está sob forte vigilância militar. Anteriormente, o Conselho havia anunciado a captura de Saddam Hussein citando o administrador americano do Iraque, Paul Bremer. Mas até agora a informação, da parte do Conselho, não havia tido confirmação oficial. Já o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, expediu nota oficial sobre a captura e, com isso, confirmou que Saddam está sob guarda de militares da coalizão. A nota do Conselho diz que saddam foi capturado em uma operação conjunta de tropas da coalizão e forças iraquianas e curdas. "Ele estava usando uma barba falsa e testes de laboratório confirmaram sua identidade sem deixar dúvidas. Nesta ocasião, o Conselho Governante gostaria de congratular o povo iraquiano e toda a raça humana por esta imensa vitória", diz a nota. Em Madri, o presidente do Conselho Governante, Abdel-Aziz al-Hakim, disse em entrevista coletiva que foram feitos testes de DNA em Saddam Hussein. Segundo ele, os testes confirmaram que o preso é mesmo o ex-ditador iraquiano. Al-Hakim disse que outros membros do Conselho o informaram a respeito do teste de DNA. "Eles pegaram (Saddam) e fizeram o teste de DNA, que confirmou sua identidade", disse ele.