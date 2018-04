Conselho Constitucional aprova lei que proíbe o uso do véu integral islâmico

O Conselho Constitucional francês considerou ontem que a lei que proíbe o uso da burca e do niqab em locais públicos segue os princípios da Carta do país. A decisão derrubou o último obstáculo para a legislação, que entrará em vigor no ano que vem. Por seis meses, as mulheres que vestirem os véus integrais receberão orientações sobre as novas regras. A exceção aplica-se apenas a locais de culto, para que a lei não impeça a liberdade religiosa. Caso a lei seja desrespeitada, a multa pode chegar a 150 euros. Quem obrigar as mulheres a utilizar a burca terá penas de até 1 ano de prisão e multas de 30 mil euros.