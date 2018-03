Conselho da Europa faz crítica à Itália O Conselho da Europa, que supervisiona a situação dos direitos humanos, pediu à Itália que acabe com a repressão à imigração para impedir o aumento do racismo. Em um relatório divulgado ontem, o Conselho disse que as políticas do governo italiano "carecem dos princípios humanitários e de direitos humanos e podem aumentar a xenofobia". As medidas incluem rigorosos controles de imigração e a coleta das digitais dos ciganos do país.