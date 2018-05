Conselho da Europa surgiu antes da UE Frequentemente confundido com o Conselho Europeu - o mais alto órgão político da União Europeia - o Conselho da Europa é uma organização internacional fundada em 1949 e na qual se encontram a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, para onde são encaminhados os casos em que cidadãos acusam um Estado-membro de ter violado seus direitos. As ex-repúblicas iugoslavas, embora não façam parte da UE, são membros do Conselho da Europa e estão submetidas ao sistema de proteção dos direitos humanos europeu.