Conselho da ONU aprova sanções à Coreia do Norte O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) votou e aprovou por unanimidade hoje duras sanções contra a Coreia do Norte, em resposta ao recente teste nuclear do país comunista, que violou resoluções anteriores do corpo político. Todos os 15 integrantes endossaram o texto da resolução, montado pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão e Coreia do Sul.