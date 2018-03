Conselho da ONU permite abertura de detalhes sobre sanções O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) reviu na segunda-feira suas regras sobre as sanções impostas ao Taliban e à Al Qaeda a fim de garantir uma maior divulgação de informações sobre os motivos pelos quais certas empresas e pessoas estavam sendo punidas. A medida, prevista em uma resolução aprovada pelos 15 países-membros do Conselho, responde a críticas feitas por algumas nações sobre a impossibilidade de os atingidos se defenderem. Há medidas jurídicas lançadas contra as sanções em vários países. As sanções da ONU contra pessoas suspeitas de ajudar a Al Qaeda, o líder da rede, Osama bin Laden, e o movimento Taliban advêm de seis resoluções antiterror adotadas desde 1999 e incluem o congelamento de bens, o embargo de armas e a proibição de viagens. A lista atual contém 493 entradas, das quais 113 referem-se a grupos, entidades de ajuda humanitária e empresas. As demais dizem respeito a indivíduos. Desde tempos há dúvidas sobre a justiça do sistema, que sujeita pessoas a duras penalidades sem dar-lhes direito de defesa ou divulgar as provas existentes contra elas. Ao menos 16 pessoas presentes na lista estariam mortas. A resolução de segunda-feira manda que os Estados identifiquem as informações sobre qualquer entrada que podem ser divulgadas e manda que a comissão responsável por administrar as sanções divulgue em seu site uma "narrativa sumária" a respeito dos motivos para listar novos nomes. Para os nomes já constantes da lista, a comissão foi instada a trabalhar com os Estados a fim de acrescentar informações. A entidade também recebeu instruções para realizar revisões anuais sobre os nomes constantes da lista que não foram atualizados ou revistos por três anos, para retirar dali as pessoas mortas e para considerar retirar da lista os que não atendem mais aos requisitos necessários para constar dela. Ficou de fora da resolução uma proposta feita por seis países europeus -- Dinamarca, Alemanha, Holanda, Suécia, Suíça e Liechtenstein -- para criar um painel independente de aconselhamento capaz de avaliar os pedidos de exclusão da lista. John Sawers, embaixador britânico, afirmou que a resolução elaborada pelos EUA tinha por objetivo "garantir que os procedimentos sejam justos e o mais abertos possível". "Esses novos procedimentos, eu acho, significam um grande avanço rumo a responder algumas das questões sobre se houve liberdade e justiça suficiente nesses casos", disse Sawers. Jorge Urbina, embaixador da Costa Rica, disse que o Conselho, ao "impor (as sanções) deveria necessariamente atender aos padrões internacionais do devido processo legal".