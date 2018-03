Conselho de Energia da ONU acusa Coréia do Norte O conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) definiu que a Coréia do Norte não cumpre as obrigações de acordos nucleares internacionais e decidiu entregar a questão ao Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O Conselho de Segurança deverá agora determinar se aplicará ou não sanções econômicas e outras medidas punitivas contra o país. No fim do ano passado, a Coréia do Norte expulsou de seu território os inspetores da AIEA, subordinada à ONU, retirou suas câmeras de monitoração e reativou sua principal usina nuclear. O conselho da AIEA, composto por 35 países, esteve reunido em caráter de emergência durante a manhã de hoje. Rússia e Cuba se abstiveram de votar. A China votou a favor. Rússia e China são membros com direito a veto no CS da ONU.