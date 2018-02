Conselho de Governo aprova nova bandeira do Iraque O Conselho de Governo iraquiano - cujos membros foram indicados pelos Estados Unidos - aprovaram, nesta segunda-feira, a nova bandeira do Iraque, protagonizando uma mudança dramática que enterra as cores da era de Saddam Hussein e a inscrição "Deus é grande" para introduzir símbolos dos rios Tigre e Eufrates, disse um porta-voz. Entretanto, Mahmoud Othman, um membro do Conselho de Governo, opiniou que seria melhor esperar a escolha democrática de um governo pelos iraquianos antes de se promover a alteração de um símbolo nacional tão importante quanto uma bandeira. A cor predominante da nova bandeira é o branco. A extremidade inferior da bandeira conterá duas finas faixas azuis entremeadas por uma faixa amarela. As faixas azuis representam os rios Tigre e Eufrates; a amarela representa a minoria curda do Iraque. Na parte branca da bandeira haverá uma lua crescente em azul para representar o Islã. Hameed al-Kafaei, porta-voz do Conselho de Governo, anunciou a aprovação da bandeira. Apesar disso, o artista que está compondo a nova bandeira recebeu ordens para mudar a cor da lua crescente talvez para um azul mais escuro ou para uma cor diferente. A velha bandeira iraquiana tinha três faixas horizontais, sendo uma preta, uma branca e outra vermelha (de baixo para cima), três estrelas verdes na faixa branca e a inscrição "Deus é grande" - adicionada durante a Guerra Irã-Iraque para fortalecer as credenciais religiosas de seu regime secular. O novo desenho apareceu nas primeiras páginas da edição de hoje do jornal Al-Sabah. A mudança dramática na bandeira pode gerar algumas reclamações principalmente por ter vindo de um órgão visto por muitos iraquianos como um fantoche dos Estados Unidos. Líderes americanos da ocupação do Iraque tentaram discretamente suprimir da bandeira antiga a inscrição "Deus é grande", mas os iraquianos recusaram-se a aceitar.