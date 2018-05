Conselho de ministros da Itália destina 5 milhões de euros para naufrágio

GROSSETO - O Conselho de Ministros da Itália vai destinar 5 milhões de euros (cerca de R$ 11,4 milhões) para operações relativas ao naufrágio do Costa Concórdia, que aconteceu no dia 13 de janeiro, em frente à ilha de Giglio.

A cifra está indicada no decreto do primeiro-ministro italiano Mario Monti por meio do qual nomeou o chefe da Defesa Civil, Franco Gabrielli, como comissário especial para cuidar do naufrágio, e declarou estado de emergência.

Gabrielli poderá usar o valor no trabalho de seis unidades, divididas entre militares e civis, às quais poderá acrescentar quatro unidades com contrato de colaboração por 126 mil euros (cerca de R$ 287 mil).

As operações de busca localizaram 16 vítimas do naufrágio. Ainda há outros 23 desaparecidos.