Conselho de Segurança ameaça impor sanções econômicas ao Sudão O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou nesta sexta-feira uma resolução por meio da qual ameaça adotar "ações" econômicas e diplomáticas ao Sudão se o governo do país africano não desarmar em 30 dias as milícias árabes acusadas de matar milhares de pessoas na região de Darfur, mas recuou diante da possibilidade de ameaçar explicitamente com a imposição de sanções. Em Cartum, o governo sudanês rejeitou a resolução do conselho sob a alegação de que o texto é conflitante com acordos vigentes entre o Sudão e a ONU. A resolução foi aprovada por 13 votos a favor e duas abstenções (China e Paquistão, que se opõem à ameaça de sanções) apesar dos esforços dos Estados Unidos para superar objeções ao retirar o termo "sanções", mas mantendo a ameaça de ações econômicas ou diplomáticas contra o governo sudanês. Os EUA e alguns de seus aliados defenderam que a resolução mantém a ameaça de sanções, apesar de não conter a palavra em si. "A resolução alerta em termos severos e inequívocos que o governo sudanês deve cumpri-la", disse John Danforth, embaixador dos EUA na ONU. "O Sudão deve saber que corre o risco de sofrer sanções", caso desobedeça à resolução. Washington e seus simpatizantes pressionam pela "rápida adoção" do texto, apesar da persistente objeção por parte de alguns membros do CS. A ONU calcula que mais de 30.000 pessoas já foram assassinadas na região de Darfur, no oeste do Sudão. A região é palco de uma campanha de milícias árabes favoráveis ao governo que tentam expulsar fazendeiros negros por causa de recursos naturais cada vez mais escassos. O conflito dura 17 anos. Além dos mais de 30.000 mortos, mais de um milhão de pessoas foram expulsas de suas casas na região. Enquanto isso, 2,2 milhões de pessoas carecem urgentemente de comida e outros tipos de ajuda humanitária. O Congresso dos EUA rotulou a violência na região como genocídio. A delegação brasileira no CS da ONU votou a favor da resolução.