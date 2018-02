Conselho de Segurança aprova extensão de missão de observadores da ONU na Síria

Texto atualizado às 12h35

NOVA YORK - O Conselho de Segurança aprovou nesta sexta-feira, 20, por unanimidade, 30 dias de extensão da missão de vigilância dos observadores da ONU, na Síria.

A proposta partiu da França, Alemanha, Portugal e Grã Bretanha. O mandato dos observadores expiraria na noite de hoje.

A operação havia sido implantada como parte

do plano de paz do enviado especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, para acabar com o conflito de 16 meses, que já matou 15 mil pessoas, de acordo com a ONU.

A missão no país em até 300 observadores militares desarmados, cujo papel tem sido monitorar uma falha no cessar-fogo de 12 de abril.

A maior parte da atividade do acompanhamento foi suspenso em 16 de junho devido ao aumento da violência.

Há também 100 funcionários civis que trabalham por uam solução política e questões como monitoramento dos direitos humanos.