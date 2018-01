Conselho de Segurança aumenta pressão sobre Sudão O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução ameaçando impor sanções contra o Sudão caso o governo não aja com rapidez para reprimir milícias árabes acusadas de promover a violência na região de Darfur - onde os Estados Unidos consideram esteja ocorrendo genocídio. A resolução, apresentada pela administração Bush, foi aprovada por 11 votos a favor e 4 abstenções - China, Rússia, Paquistão e Argélia. Esses países se opunham à ameaça de sanções ao setor petrolífero sudanês e a outros pontos que para eles iriam irritar o governo de Cartum e levá-lo a suspender cooperação com esforços internacionais visando conter a crise humanitária se desenrolando na região ocidental de Darfur. Os Estados Unidos reescreveram a resolução três vezes, amenizando a linguagem numa tentativa de angariar maior apoio e evitar um veto chinês. Apenas numa reunião de último minuto entre o embaixador americano, John Danforth, e seu colega chinês, Wang Guangya, que Pequim decidiu não exercitar seu poder de veto. Para serem aprovadas, as resoluções têm de conquistar nove votos entre os 15 membros do conselho. A resolução endossa o envio de uma grande força da União Africana com a missão adicional de buscar ativamente evitar ataques entre as partes e mediar negociações. Mais de 50.000 pessoas já morreram e cerca de 1.2 milhão abandonaram suas casas para escapar da violência na região. A resolução também autoriza que o secretário-geral Kofi Annan aponte uma comissão internacional para investigar notícias de violação dos direitos humanos em Darfur e determinar "se atos de genocídio estão ou não ocorrendo".