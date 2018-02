Conselho de Segurança autoriza tropas da ONU no Haiti O Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou uma ampla missão no Haiti, com mais de 8.000 soldados e policiais, além de especialistas políticos e de direitos humanos, para ajudar a estabilizar a nação caribenha. A missão terá início em 1º de junho e seu mandado é de seis meses, renovável pelos períodos seguintes. A resolução, adotada por unanimidade, autorizou o envio de 6.700 soldados e 1.622 policiais. Funcionários da ONU avisam que esses números representam um teto, que ser;a atingido ao longo do tempo. O contingente das Nações Unidas substituirá os 3.600 soldados liderados pelos EUA, enviados ao Haiti após a rebelião que levou o presidente Jean-Bertrand Aristide a fugir do país.