Conselho de Segurança condena ataque a embaixada dos EUA O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou enfaticamente o que classificou de "ataque de uma multidão" à embaixada dos Estados Unidos e de outros países em Belgrado na quinta-feira, que ocorreram devido a irritação provocado nos sérvios devido ao apoio ocidental à declaração de independência de Kosovo. Um comunicado do Conselho, composto por 15 países, relembra o caráter inviolável das missões diplomáticas segundo a convenção internacional, mas elogia as medidas do governo sérvio para restaurar a ordem. (Reportagem de Patrick Worsnip)