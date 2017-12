Conselho de Segurança convoca reunião sobre conflito no Oriente Médio O Conselho de Segurança convocou neste sábado uma reunião para discutir a minuta de resolução estipulada pelos Estados Unidos e pela França que pede o fim das hostilidades entre Israel e as milícias do Hezbollah. Os quinze membros do Conselho em plenário debaterão a resolução às 15h (17h em Brasília), com a intenção de poder adotá-la nos próximos dias, segundo informou o embaixador dos EUA perante a ONU, John Bolton. A França e os EUA, que lideraram os esforços dentro do Conselho para a elaboração desta resolução, conseguiram chegar a um acordo após dias de intensas negociações e notórias divergências. O presidente francês, Jacques Chirac, confirmou o acordo, em que se pede o "fim das hostilidades e para trabalhar por um cessar-fogo permanente e uma solução a longo prazo", segundo um comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu. Embora os detalhes do texto da resolução não tenham sido divulgados, fontes diplomáticas afirmaram que o acordo não pede o fim imediato das hostilidades, mas um fim "completo" da violência, o que garantirá a Israel o direito a manter sua ofensiva militar se for atacado pelas milícias do Hezbollah. Esta minuta, caso seja aprovada, será o primeiro passo para pôr fim ao conflito do Líbano, já que se espera também a elaboração de outra resolução, na qual se estabelecerá um marco político para alcançar uma paz duradoura e o envio de uma força multinacional.