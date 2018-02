Conselho de Segurança da ONU adia votação sobre Síria, diz Rússia

"Uma possível votação foi adiada até amanhã de manhã", declarou o embaixador russo Vitaly Churkin aos repórteres após reunião com representantes dos cinco membros permanentes do conselho.

Ele acrescentou que mais negociações sobre o assunto aconteceriam na quarta-feira.

O enviado internacional Kofi Annan pediu o adiamento em meio a diferenças entre Moscou e outros países em relação a eventuais sanções ao país.

Nesta quarta-feira, o ministro de Defesa da Síria, Daoud Rajha, e seu vice, Assef Shawkat, cunhado do presidente Bashar al-Assad, foram mortos em um atentado suicida na capital Damasco, no pior golpe ao alto comando de Assad nos 16 meses de rebelião no país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Michelle Nichols)