Conselho de Segurança da ONU condena teste de míssil da Coreia do Norte

GENEBRA - O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nesta segunda-feira, 15, o lançamento de um novo míssil balístico realizado pela Coreia do Norte no último domingo, 14. O grupo também pediu novas medidas, incluindo sanções, contra o “comportamento altamente desestabilizador” de Pyongyang.

Em uma declaração unânime, e com respaldo da China (aliada do regime norte-coreano), o conselho destacou a importância de que a Coreia do Norte “mostre um compromisso imediato e sincero com a desnuclearização por meio de ações concretas”.

Nesta segunda, a Coreia do Norte confirmou o lançamento e disse que o míssil é capaz de levar uma ogiva nuclear "de tamanho grande" e de atingir bases americanas no Pacífico. O projétil percorreu mais de 700 quilômetros antes de cair no Mar do Japão e chegou a uma altitude de 2.111 quilômetros. /AFP