Conselho de Segurança da ONU é esvaziado por odor suspeito

O porta-voz Farhan Haw disse que a medida foi tomada como precaução. "Estamos no momento tentando identificar o odor com as autoridades locais", disse.

Tanto o Conselho de Segurança como a Assembleia Geral da ONU tinham reuniões marcadas nesta terça-feira, que precisaram ser adiadas devido ao esvaziamento das salas.

O complexo da ONU em Nova York, às margens do East River, está passando por uma reforma de 2 bilhões de dólares.