Conselho de Segurança da ONU endossa roteiro para a paz O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quarta-feira (19) por unanimidade uma resolução que endossa o roteiro para a paz no Oriente Médio e a visão de dois Estados (Israel e Palestina) convivendo lado a lado pacificamente. O plano de paz foi elaborado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e ONU - componentes do chamado Quarteto - e tem como objetivo encerrar mais de três anos de violência no Oriente Médio e possibilitar a criação de um Estado palestino independente até 2005. A resolução "pede às partes que cumpram suas obrigações com o roteiro para a paz em cooperação com o Quarteto para conquistar uma situação de dois Estados convivendo lado a lado em paz e em segurança".