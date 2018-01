Conselho de Segurança da ONU fará reunião de emergência sobre Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) fará sua segunda reunião de emergência em uma semana. Nesta segunda-feira (4), o comitê se reunirá para debater o poderoso teste nuclear promovido pela Coreia do Norte com uma bomba de hidrogênio, realizado neste domingo.

Na última reunião do grupo, na última terça-feira, as principais nações do planeta repudiaram fortemente o “ultrajante” teste de mísseis comandado por Pyongyang, onde um míssil passou por cima da ilha de Hokkaido, a segunda maior do Japão - a ata do conselho disse que a nação estaria “deliberadamente minando a paz e estabilidade regional”. Há menos de um mês, outra reunião do conselho impôs duras sanções aos norte-coreanos.

O teste realizado pela Coreia do Norte no domingo foi considerado um “perfeito sucesso” pelo governo central de Kim Jong-Un. O ensaio nuclear - o sexto realizado pelo país em onze anos, e o mais poderoso deles – gerou críticas generalizadas entre diversos governos. A primeira-ministra britânica Theresa May, disse em um comunicado neste domingo que espera que sanções aprovadas pela ONU sejam implementadas rapidamente e que novas medidas sejam passadas urgentemente.

Rússia e China propuseram ao governo de Pyongang a interrupção do programa nuclear, em troca do fim dos exercícios militares entre EUA e Coreia do Sul na região. Apesar de contar com aliados econômicos dentro do conselho de segurança, a Coreia do Norte deve continuar sofrendo com pesados cortes de investimentos e sanções econômicas nas áreas de carvão, minério de ferro, chumbo e pescados. A sanção equivale a um terço dos US$3 bilhões exportados pelo país em 2016 – e pode ficar ainda mais grave com novas sanções. /AP