Conselho de Segurança da ONU manifesta preocupação com violência em Gaza O Conselho de Segurança da ONU expressou nesta quarta-feira "grave preocupação" com a retomada das hostilidades entre Israel e palestinos na Faixa de Gaza e exortou as partes a retomar as negociações para alcançar urgentemente um "cessar-fogo sustentável e duradouro".