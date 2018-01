Conselho de Segurança da ONU não chega a acordo sobre condenação ao ataque O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração condenando Israel pelo ataque ao centro de observação da ONU no sul do Líbano. O principal problema foi a divergência entre Estados Unidos e outros membros do órgão sobre a forma de qualificar o incidente. De acordo com diplomatas, as negociações serão retomadas nesta quinta-feira. Os 15 membros do Conselho discutiram durante horas o texto de uma declaração conjunta para condenar o ataque aéreo, que, segundo a ONU, foi proposital. O posto de observação da Força Interina da ONU no Sul do Líbano (Unifil) abrigava quatro observadores militares, que morreram no bombardeio. Os EUA se opuseram a considerar o ataque "deliberado" e a utilizar o termo "condenação" para as ações militares israelenses. A China, país de origem de um dos observadores mortos, pressionou o Conselho a adotar a declaração e chegou a ceder para eliminar um parágrafo que condenava explicitamente "qualquer ataque deliberado" contra o pessoal da ONU. O presidente do Conselho, o embaixador francês, Jean Marc de la Sablière, informou que as negociações continuarão nesta quinta devido à impossibilidade de alguns representantes de consultar seus governos. "Os membros do Conselho estão conscientes da responsabilidade do órgão de garantir a segurança dos observadores da Unifil, que trabalham em condições difíceis", declarou. Como representante de seu país, de la Sablière opinou que "um ataque às forças pacificadoras da ONU é um ataque à comunidade internacional", que deve ser condenado, numa crítica à postura contrária dos EUA. Já o embaixador da China, Wang Guangya, que queria a adoção da declaração ainda na quarta-feira, considerou que a unidade do Conselho é muito importante. Por isso, argumentou, vale a pena esperar para continuar as discussões. "A morte dos observadores é uma grande preocupação para o Conselho, que autoriza a sua convocação. Devemos assumir a proteção (dos observadores)", assinalou. Após defender a unidade do Conselho, Guangya avaliou que o bloqueio dos EUA pode afetar outros assuntos em discussão, em referência ao caso do Irã. "Se queremos unidade nesta questão, também vamos querer em outras", declarou.