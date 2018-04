Conselho de Segurança da ONU realiza nova reunião sobre caso Skripal

HAIA – O Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU) realiza nesta quinta-feira, 5, mais uma reunião sobre o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e a filha dele, Yulia. A cúpula foi convocada pela Rússia após ser impedida de participar das investigações sobre o caso.

Segundo o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasili Nebenzia, a reunião discutirá a carta enviada pela primeira-ministra britânica, Theresa May, que acusou Moscou de ser responsável pelo envenenamento.

+ Chanceler russo sugere que envenenamento de ex-espião poderia beneficiar governo britânico

O governo russo nega envolvimento no caso e solicitou, nessa quarta-feira, 4, à Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) permissão para integrar as investigações sobre o envenamento junto com a China. O pedido foi negado pelos 41 membros do conselho executivo da organização.

A reunião do Conselho de Segurança desta quinta-feira será realizada às 15h no horário de Nova York (16h em Brasília). No dia 14, a cúpula já havia analisado o caso, mas não tomou nenhuma medida.

+ Para ONU, mundo está próximo de situação semelhante à Guerra Fria

O caso envolvendo o envenenamento de Skripal elevou as tensões diplomáticas entre a Rússia e os países ocidentais. Reino Unido, Estados Unidos e vários outros países já expulsaram mais de 150 diplomatas russos de suas respectivas embaixadas.

+ Rússia expulsa 60 diplomatas americanos e fechará consulado dos EUA em São Petersburgo

A medida foi retaliada por Moscou, que ordenou a saída do mesmo número de representantes das embaixadas na Rússia. Nesta quinta-feira, os diplomatas americanos deixaram a embaixada dos Estados Unidos em Moscou. //AFP