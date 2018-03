Conselho de Segurança deve apoiar ajuda à Libéria Respondendo a um pedido feito ontem pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, para que autorizasse com urgência o envio de tropas que possam assegurar a paz na Libéria, representantes do Conselho de Segurança da ONU disseram hoje que o órgão deverá dar seu apoio ao plano de países da África Ocidental de enviar uma força de intervenção ao convulsionado país africano - preferivelmente, com a ajuda dos EUA. Os países da África Ocidental fornecerão as tropas, mas querem a ajuda da ONU para deter os combates.