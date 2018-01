Conselho de Segurança deve encarar realidade, diz Grã-Bretanha O ministro britânico das Relações Exteriores, Jack Straw, apelou hoje no Qatar ao Conselho de Segurança da ONU, e especialmente aos cinco membros permanentes, para "aceitar a nova realidade no Iraque". Afirmando que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha desejam "um papel vital" para as Nações Unidas, Straw disse que isso ia "depender" da disposição "dos outros membros do Conselho de Segurança, e particularmente os cinco membros permanentes, em adotar uma atitude construtiva". "Em vez de estarem discutindo o que se passou, o que poderia ter acontecido", esses países deviam "aceitar que existe uma nova realidade no Iraque", disse Jack Straw. "É da responsabilidade de todos os membros do Conselho de Segurança, e muito especialmente dos que têm direito de veto, não continuar evitando encarar a situação, mas sim reconhecer esta nova realidade", acrescentou o ministro britânico, durante uma visita rápida ao quartel-general do Comando Central norte- americano (Centcom) no Qatar. "Se isso for possível, então a ONU poderá desempenhar o papel vital que desejamos, mas isso depende de todos os membros do Conselho de Segurança, não apenas de dois" deles, acrescentou, numa referência à França e Rússia. O ministro britânico das Relações Exteriores chegou na segunda- feira a Doha, terceira etapa de uma viagem pelos países do Golfo, depois do Kuait e Bahrein, concluindo a visita na Arábia Saudita. Veja o especial :