Conselho de Segurança discute hoje proposta dos EUA Os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúnem hoje em encontros fechados para discutir a proposta americana de nova resolução para o Iraque. Fontes do Conselho de Segurança indicaram que os Estados Unidos devem apresentaram ainda hoje a proposta aos demais 14 membros do Conselho. O chanceler russo, Igor Ivanov, afirmou que a proposta é um bom começo mas ainda precisa ser "bem trabalhada". O chanceler francês, Dominique Villepen, afirmou em entrevista ao jornal Le Figaro que a França quer cooperar de maneira "aberta e construtiva" com os Estados Unidos. para melhorar a proposta da nova resolução sobre o Iraque. Villepen disse que, apesar da proposta estar no caminho certo, ainda "é muito forte a posição de segurança unilateral". A Alemanha defendeu hoje que o Iraque retome sua soberania o quanto antes e também indicou que a proposta apresentada pelos EUA ainda está muito "crua". Na quinta-feira, Schroeder e Chirac rejeitaram proposta dos EUA sobre Iraque