Conselho de Segurança discute Oriente Médio na segunda Os 15 membros do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) se reúnem na próxima segunda-feira para discutir em caráter de urgência os últimos desdobramentos da violência entre israelenses e palestinos. Os membros do CS acataram desta forma um pedido palestino para concentrar os debates na incursão israelense em Ramallah e no cerco ao quartel-general do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat. O debate será público, conforme solicitou a Síria. O governo de Damasco anunciou que pedirá ao CS, em nome dos países árabes, a aprovação de uma declaração que manifeste "grave preocupação" com a situação e exija a retirada israelense das cidades palestinas. Nasser al-Kidwa, o observador palestino na ONU, declarou: "O Conselho de Segurança será responsável se Israel, nas próximas horas, cometer mais um ato criminoso".