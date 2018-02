Conselho de Segurança elabora resolução sobre imigrantes

NOVA YORK - O embaixador da França na ONU, François Delattre, afirmou que os membros do Conselho de Segurança estão trabalhando em uma resolução para lidar com a crise de imigrantes no Mar Mediterrâneo. O embaixador falou rapidamente com os repórteres nesta sexta-feira, 24, um dia após líderes da União Europeia (UE) realizarem uma reunião de emergência, depois da morte de mais de 1,3 mil imigrantes nas últimas três semanas nessa travessia da África para a Europa.

A chefe de Relações Exteriores da UE, Federica Mogherini, foi encarregada de avaliar as opções diplomáticas que permitiram que os militares da UE atacassem barcos usados por traficantes. Segundo funcionários, a falta de um governo forte da Líbia pode fazer o apoio da ONU necessário no caso./ ASSOCIATED PRESS