Conselho de Segurança fará reunião de emergência sobre Coreia do Norte

NOVA YOR- A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, pediu nesta terça-feira, 4, uma reunião urgente do Conselho de Segurança para abordar o lançamento de um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte hoje (hora local).

O porta-voz da missão dos EUA na ONU, Jonathan Bachtel, informou sobre o pedido no Twitter, afirmando que a reunião foi marcada para esta quarta-feira. Além disso, Nikki pediu ao embaixador da China na ONU, Liu Jieyi, que preside o Conselho de Segurança neste mês, que mantenha a sessão de emergência aberta.

Os EUA confirmaram hoje que o projétil lançado pela Coreia do Norte era um míssil balístico intercontinental, o primeiro com essas características que Pyongyang consegue lançar com sucesso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O míssil voou por mais tempo do que todos os outros testados pelo regime de Kim Jong-un até então, um total de 37 minutos, o que significa que agora a Coreia do Norte é capaz de atacar o Alasca.

O Pentágono segue investigando o lançamento para divulgar uma análise mais detalhada sobre o teste, o 11º realizado pela Coreia do Norte desde o início do ano. / EFE