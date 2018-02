Conselho de Segurança não decide diretrizes sobre ofensiva a Gaza A sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas pedida pelos países árabes depois do bombardeio israelense em Gaza terminou na madrugada desta quinta-feira sem nenhuma decisão prática. Aproximadamente quarenta oradores discursaram e condenaram o lançamento de uma bomba, feita de um avião israelense F-16, contra uma área residencial de Gaza, na Cisjordânia, que matou 15 palestinos, entre eles nove crianças. O Conselho de Segurança começa a partir da manhã desta quinta-feira reuniões sigilosas para discutir os próximos passos e tentar um consenso para adotar uma posição final sobre o incidente. Durante os debates o representante palestino na ONU, Nasser Al-Kidwa, cobrou uma ação decisiva da comunidade internacional para prevenir futuros ?crimes de guerra?. Al-Kidwa pediu que os responsáveis pelo ataque em Gaza sejam julgados pela recém criada Corte Penal Internacional (CPI). Para que a Corte Penal seja utilizada, um dos membros da CPI precisa requisita-la. Israel firmou o tratado, juntamente com outros 19 países, mas não o ratificou. Os EUA, que são contra a CPI, retiraram a assinatura de Bill Clinton, em um dos seus últimos atos como presidente, em maio do ano passado. Já o embaixador israelense na ONU, Aaron Jacob, lamentou as mortes, mas culpou a Autoridade Palestina de abrigar terroristas em seu território. ?Os palestinos nunca levantaram um dedo. Não temos mais opções a não ser defender nossa gente?, disse Jacob, que comentou ainda que Israel não calculou as possíveis conseqüências da tragédia e que se soubesse da operação militar israelense não teria permitido a sua execução. ?Não vemos a morte de inocentes como uma vitória militar?, disse. O ataque provocou críticas internacionais, incluindo um dos principais aliados de Israel, os Estados Unidos. Segundo o embaixador norte-americano na ONU, John Negroponte, a discussão no Conselho também deve tratar das atividades terroristas dos grupos radicais islâmicos Hamas, Jihad Islâmica e outros, que ?continuam destruindo as expectativas dos palestinos de alcançar a criação de um Estado palestino?.