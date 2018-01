Conselho de Segurança poderá reforçar sanções ao Irã Representantes dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha manterão consultas telefônicas neste fim de semana sobre uma nova resolução de sanções ao Irã, disse nesta sexta-feira, 2, o ministro de Assuntos Exteriores francês, Philippe Douste-Blazy. Em uma conferência telefônica nesta quinta-feira, altos funcionários dos seis países concordaram em avançar rumo a uma nova resolução e evocaram grandes mudanças no conteúdo da mesma, que retomaria o "espírito" da 1737, de dezembro, e que reforçaria seu "impacto", acrescentou o ministro à imprensa. Esse reforço das sanções poderia passar pela designação de novas personalidades identificáveis como objeto de sanções e por medidas "complementares", disse Douste-Blazy. Depois das consultas telefônicas do fim de semana, as conversas sobre o conteúdo "preciso" da nova resolução continuarão no Conselho de Segurança da ONU, do qual Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China são membros permanentes. Resolução A resolução 1737, aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em dezembro, impôs sanções ao Irã por sua recusa a suspender o enriquecimento de urânio. Na conferência telefônica de quinta-feira, 1, os representantes dos seis países reiteraram seu acordo sobre a necessidade de dar prosseguimento ao processo no Conselho de Segurança e, ao mesmo tempo, destacaram sua disposição a retomar as negociações com Teerã no marco da "dupla suspensão", assinalou o chefe da diplomacia francesa. A proposta de "dupla suspensão" implicaria na suspensão por parte do Irã de suas atividades nucleares sensíveis e, por parte dos seis, do processo no Conselho de Segurança da ONU. A retomada das negociações com o Irã é o objetivo e não serão poupados esforços para isto, destacou Douste-Blazy.