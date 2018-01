Conselho de segurança recomenda admissão de Timor na ONU O Conselho de Segurança da ONU adotou hoje uma resolução recomendando que a Assembléia Geral admita Timor Leste como o novo membro. A resolução foi aprovada por aclamação um dia depois que o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, enviou um pedido para que Timor fosse incorporado às Nações Unidas. O chanceler de Singapura, Shanmugam Jayakumar, cujo país ocupa atualmente a presidência rotativa do Conselho de Segurança, congratulou Timor Leste "nesta ocasião histórica". Ele disse que a recomendação do Conselho retornará a Annan para que ele a apresente na próxima sessão da Assembléia Geral, no início de setembro, quando será finalmente votada pelos 189 países que compõem a ONU.