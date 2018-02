Conselho de Segurança recusa proposta dos EUA A maioria dos membros do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas manifestou-se contrária nesta quarta-feira à proposta dos Estados Unidos de que os participantes norte-americanos de forças de paz da ONU fiquem imunes de julgamento por parte do novo tribunal internacional de crimes de guerra. Enquanto isso, continuava a procura por uma solução de compromisso que evitaria a ameaça dos EUA de acabar, à meia-noite desta quarta-feira, com a força de paz da ONU na Bósnia. Os embaixadores na ONU dos 15 países da União Européia - todos eles signatários do Tratado de Roma, que estabeleceu o tribunal - também rechaçaram a proposta dos EUA nesta quarta-feira, disse o embaixador da Grã-Bretanha junto à ONU, Jeremy Greenstock. Um diplomata europeu disse que os países da UE estavam "muito, muito firmes" quanto ao apoio ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que passou a existir desde segunda-feira, dia 1º de julho, e quanto à oposição a qualquer proposta que distorcesse seu "espírito e carta". Nesta terça-feira, os Estados Unidos sugeriram um compromisso, que permitiria aos cinco membros permanentes do CS - EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia e China - o uso do direito de veto para suspender de forma definitiva a investigação ou julgamento, por parte do TPI, de participantes de forças de paz da ONU. O CS discutiu a proposta dos EUA a portas fechadas nesta quarta-feira de manhã. Outras consultas estavam previstas para mais tarde, ainda hoje.