Conselho de Segurança se reúne para tratar sobre sanções ao Irã

WASHINGTON - Os cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Reino Unido, EUA, Rússia, China e França - se encontraram na noite da segunda-feira para discutir um novo pacote de sanções ao Irã, revelou nesta terça-feira, 13, um funcionário do governo americano.

A fonte não deu mais detalhes sobre o encontro, que reflete os esforços dos EUA para aprovas um novo pacote de resoluções contra o Irã pelo controvertido programa nuclear deste país. O encontro ocorre no momento em que líderes de 47 países se reúnem em Washington para discutir medidas sobre a segurança nuclear.

Essa é a segunda reunião que conta com a presença de todos os membros permanentes do Conselho de Segurança. A primeira ocorreu na semana passada, dia 8, e foi a primeira com a participação de representantes chineses. A China é o único dos países que permanece relutando em apoiar as sanções.

As potências alegam que o programa nuclear iraniano pode ter finalidades bélicas, o que Teerã nega. Segundo o governo iraniano, o país repudia o uso de armas atômicas e mantém o enriquecimento de urânio apenas para gerar energia para seus reatores de pesquisa.

