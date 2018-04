Conselho de Segurança tem 5 novos membros

A Assembleia-Geral da ONU elegeu ontem cinco novos membros rotativos do Conselho de Segurança: África do Sul, Alemanha, Colômbia, Índia e Portugal. Como o mandato do Brasil vai até dezembro de 2011, o grupo conhecido como Bric - Brasil, Rússia, Índia e China - estará todo representado. Áustria, Turquia, México, Japão e Uganda deixam o grupo no fim deste ano. O Conselho de Segurança é composto por 15 membros - cinco permanentes e dez rotativos, com um mandato de dois anos não renovável.